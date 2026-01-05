Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Son Moix

El Mallorca llegó al estadio con el chándal de Nicolás Maduro detenido: la imagen más viral de LaLiga

De Venezuela a LaLiga: el chándal de Maduro USS Iwo Jima es el mismo que utiliza el RCD Mallorca.

Nicol&aacute;s Maduro y Vedat Muriqi

Nicolás Maduro y Vedat MuriqiWhite House | RCD Mallorca

La imagen de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense ha dado la vuelta al mundo por motivos que van más allá de la política. El presidente venezolano apareció con un chándal gris de Nike durante su traslado, una prenda que se ha convertido en un inesperado fenómeno viral tras ser difundida por Donald Trump desde el USS Iwo Jima.

La sorpresa llegó al comprobar que ese mismo modelo es el que utiliza el Real Mallorca en sus partidos oficiales. El conjunto, gris con ribetes negros, es prácticamente idéntico al que vestía Maduro, con la única diferencia del escudo del club balear bordado en el pecho. Se trata de una prenda fabricada con material reciclado y vendida por separado: la chaqueta cuesta 119,99 euros y el pantalón 99,99, lo que eleva el precio total a 219,98 euros.

Agotado

La repercusión fue inmediata y mundial. El chándal se agotó en cuestión de horas en la web oficial de Nike y las redes sociales se llenaron de bromas y comparaciones entre la imagen del líder chavista y la indumentaria del conjunto mallorquinista. La coincidencia ha generado un aluvión de comentarios y memes en las redes sociales.

El furor no se ha limitado a España. En algunos países el conjunto todavía puede encontrarse en tiendas físicas, aunque se espera que el stock desaparezca pronto debido a la enorme atención mediática que ha rodeado la captura de Maduro.

Más allá del trasfondo político, el episodio ha vuelto a demostrar cómo una imagen y una prenda concreta pueden convertirse en tendencia global mezclando actualidad internacional, deporte y moda en una historia tan insólita como viral. El equipo bermellón terminó cayendo por 1-2 al Girona en Son Moix.

No es la única prenda viral

El chándal de la línea Nike Tech no ha sido la única prenda que ha vestido Nicolás Maduro tras su arresto en Venezuela y que ha arrasado en redes. En su llegada a Nueva York también se pudo ver al dirigente venezolano con una sudadera Patriot Blue de color azul de la marca estadounidense Origin que también se ha hecho viral.

De hecho, en una de sus imágenes más populares, donde se le ve rodeado por agentes de la DEA y con los pulgares hacia arriba, se le ve vistiendo el modelo RTX de esta prenda.

La propia marca, a través de su cuenta oficial, aprovechó el ruido para reaccionar a la imagen y convertirlo en una campaña involuntaria de marketing: "Bienvenido a América. Desafortunadamente no se enviará hasta primavera. ¡Pero están disponibles para reserva!".

