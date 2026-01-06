Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Flick se pronuncia sobre el regreso de Cancelo: "No está hecho todavía"

La Supercopa de España como trampolín: el técnico del Barcelona recuerda el curso pasado y mira al futuro.

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensaEfe

Hansi Flick compareció en Yeda en la previa de la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club con un mensaje claro: ganar este torneo puede volver a marcar el rumbo de la temporada. El entrenador alemán recordó que el éxito del año pasado fue un punto de inflexión que acabó traduciéndose en la conquista de Liga y Copa del Rey.

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso", aseguró.

"Estamos los mejores equipos de España y no será fácil"

Hansi Flick

Flick subrayó que la Supercopa es "la manera más corta de ganar un título", pero advirtió de la dificultad del reto. "Estamos los mejores equipos de España y no será fácil", insistió el alemán, alertando especialmente del potencial ofensivo del Athletic, al que definió como un rival con "jugadores rápidos y muy buenos en ataque".

En ese sentido, fue autocrítico con el rendimiento defensivo reciente y avisó de que repetir errores como los cometidos ante el Espanyol podría salir caro: "Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo", apuntó.

Araujo vuelve a la convocatoria

El técnico solo confirmó la titularidad de Joan García en la portería y dejó en el aire la participación de Ronald Araujo, que volvió a la convocatoria tras varias semanas de baja por problemas de salud mental.

Flick explicó que hablará con el central uruguayo tras el último entrenamiento antes de tomar una decisión definitiva: "Quiero hablar con él, no hemos decidido aún. Si se siente listo, quizás cambiemos algo, pero por ahora no es nuestro plan", señaló, poniendo el acento en la necesidad de proteger a los jugadores. "Todos somos humanos y cometemos errores. Araujo es importante en el campo y en el vestuario", añadió.

En clave de mercado, Flick reconoció que ningún futbolista le ha pedido salir en enero y elogió el momento de Ferran Torres y Robert Lewandowski, a quienes destacó por su "buena mentalidad" y capacidad goleadora. También tuvo palabras positivas para Fermín López como mediapunta, subrayando que el equipo necesita "dinamismo, intensidad y desmarques profundos" en esa posición.

Cancelo "es un jugador de calidad"

Además, el entrenador azulgrana se refirió abiertamente a la posibilidad de incorporar a João Cancelo en este mercado invernal. "Sería una buena opción, es un jugador de calidad. Puede jugar en los dos laterales", afirmó, aunque aclaró que la operación "no está hecha todavía".

Flick reconoció las limitaciones económicas del club y la necesidad de ser "listos" en el mercado, pero valoró positivamente la opción de sumar a un futbolista experimentado: "No podemos pagar cientos de millones como otros equipos, pero ahora tenemos la opción de añadir un jugador de gran nivel en ataque", explicó.

Por último, recordó que cuando Araujo esté plenamente recuperado el Barcelona contará con "buenas opciones" en el eje defensivo, y destacó la polivalencia de jugadores como Eric García, además de la capacidad de Frenkie de Jong y Pedri para "mantener la pelota" en el centro del campo.

