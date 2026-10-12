Muere Nikolas Santos, luchador de 19 años que compitió en WOW 27 Madrid

Nikolas Santos, luchador de 19 años, ha fallecido por causas que todavía se desconocen, causando un enorme shock en el mundo de las artes marciales mixtas.

"Desde WOW queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Nikolas Santos. Recordaremos siempre su compromiso y pasión por este deporte. Descansa en paz, Nikolas", lamentó en un comunicado la organización de WOW.

No se conocen las causas de la muerte

Pese a que no se conocen las causas del fallecimiento, algunas hipótesis de su entorno podrían dar a entender que el joven deportista sufría problemas de salud mental. No obstante, no hay absolutamente nada confirmado en cuanto a las causas de la muerte. Santos formaba parte de la escuela Chute Boxe Monstro, con sede en Curitiba, Brasil. Su balance profesional era de cuatro victorias y tres derrotas, lo que cada vez le acercaba más al profesionalismo.

Uno de sus últimos combates fue en Madrid

El luchador de 19 años precisamente compitió el pasado mes de marzo en Madrid durante el evento WOW 27 en el que perdió ante el irlandés Lee Hammond en el primer asalto. El destacado evento de lucha libre contó con la presencia de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, principales accionistas de la promotora WOW FC.