Ancelotti se inspira en Alcaraz para la remontada: "Cabeza, corazón... y cojones"

El entrenador italiano Carlo Ancelotti toma la palabra en la Ciudad Real Madrid para analizar la vuelta de los cuartos de final de Champions League frente al Arsenal. ¿Remontará el equipo blanco a los ingleses en el Santiago Bernabéu? Aquí te desgranamos los titulares más destacados.

La afición empujará

"Mucas veces el empujón de la afición nos ha ayudado mucho, sobre todo en los últimos años. Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar cambiar una eliminatoria que a día de hoy está muy complicada. Queremos cambiar este pensamiento y jugar un partido serio con cabeza, con corazón... y cojones. Lo que dice Alcaraz me ha gustado mucho. El equipo está motivado, ilusionado, a nivel mental estamos muy bien y la cabeza fría va a ser muy importante porque hay que controlar bien el partido".

Fútbol eficaz

"El Real Madrid tiene todos los recursos para cambiar esta eliminatoria: tenemos calidad, compromiso, experiencia, afición... Tenemos que sacar de cada uno de nosotros lo mejor. En los años pasados nadie decía que el Madrid juega un fútbol espectacular, que puede ser la verdad, porque más que espectacular queremos jugar un fútbol eficaz".

¿Depende su puesto del resultado?

"Te contesto directo: creo que no".

Quiere que tengan las ideas claras

"Quiero explicar a los jugadores con claridad la estrategia del partido. Este partido lo hemos pensado mucho, vamos a probar algo en el entrenamiento y quiero que el jugador entre al campo con las ideas muy claras para sacar mejor rendimiento individual".

¿Hará algún cambio drástico?

"No vamos a hacer nada especial, intentaremos hacer un partido intenso, con más control y presión que en la ida, nada de magia porque la magia no existe".

Su mensaje a los futbolistas

"No dije nada especial, he hablado del aspecto emocional, de la motivación, de cómo tenemos que vivir la previa de estos partidos. La motivación está ahí y el deseo también. El jugador tiene que estar tranquilo, convencido e intentarlo todo para hacerlo. No es seguro que se pueda sacar el resultado que queremos, pero sí estoy seguro de que vamos a sacar lo mejor de nosotros".

Las palabras de Thomas Partey

"El ambiente nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho. El color del césped es siempre el mismo, pero el ambiente alrededor empuja".

La posición de Fede Varlverde

"Contesto directo: no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no te lo digo (risas)".

Qué no puede fallar para remontar

"El Bernabéu tiene la magia, todo el mundo sabe que es un ambiente especial. Mañana necesitamos un poco de todo, la calidad y un partido completo a nivel físico y actitud colectiva. No puede fallar ni una de estas cosas".

¿Cómo se encuentra Ancelotti?

"Concentrado, cabeza muy fría. No es el primer partido...".

Kylian Mbappé

"Está dolido y decepcionado, se entrenó muy bien ayer. Lo necesitamos a él porque aquí no solo es defender, hay que marcar goles... y más que nunca necesitamos sus goles mañana"

¿Se trata de marcar un gol rápido?

"No creo que sea definitivo. Por supuesto, marcar pronto es importante para el partido. Pero lo más importante es tener un buen control del partido y tratar de hacerlo lo mejor posible desde el principio. Cuando se tiene un buen control del partido, puedes marcar en cualquier momento".

Un Arsenal muy organizado

"Yo diría que es un equipo muy bien organizado. No es el más experimentado, pero tiene una idea muy clara tanto a nivel defensivo como ofensivo. Están muy centrados en lo que tienen que hacer. Y están más centrados en eso que en el ambiente".

