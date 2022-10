Ancelotti: "En 30 años, sólo dos jugadores me han dicho: 'mejor no me pongas'"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no quiso descartar a Karim Benzema para el duelo de este sábado ante el Getafe, pero reconoció que el delantero "está cargado" y sólo jugará ante el conjunto azuló si "está bien".

"Benzema jugó los 90 minutos de dos partidos seguidos después de un mes y hoy seguía un poco cargado, pero no está descartado para mañana. Si mañana está bien, Karim jugará", explicó Ancelotti.

Pese a su posible inclusión en la convocatoria, Ancelotti indicó que no se plantea "arriesgar" con el francés en un tramo clave de la temporada.

"La lesión le ha parado un poco, pero veo al Karim de siempre, no tengo ninguna preocupación, está haciendo lo de siempre", destacó Ancelotti.

Preguntado sobre el cansancio y la posibilidad de que los jugadores con opciones de ir al Mundial, que comienza en mes y medio, frenen su rendimiento pensando en el evento deportivo, Ancelotti no cree que eso suceda, porque los futbolistas "no son tan sinceros, si están cansados dicen que se encuentran bien".

"Prefiero un jugador que está cansado y dice que quiere parar, pero la verdad que solo dos jugadores en mi carrera me han dicho 'mejor no me pongas': uno fue Pepe, en una final de Champions, y el otro Seedorf, en un partido de Liga", confesó Ancelotti.

Courtois podría volver en Champions... o ya en el Clásico

Por otro lado, el técnico de Real Madrid habló sobre Courtois y aseguró que cree que estará listo para el Clásico ante el Barcelona del 16 de octubre.

"Hay que pensar si el viaje a Varsovia es la mejor idea, pero creo que para el Clásico estará", opinó Ancelotti.

Quien sí estará disponible es el alemán Toni Kroos, todavía pendiente de renovar con el club blanco, ya que su contrato finaliza a final de la presente temporada.

"Está muy bien física y mentalmente, se entrena bien, con la sonrisa en la cara, nunca se enfada. Nunca siente la presión de los partidos, me resulta raro porque no está nervioso nunca. La renovación está en su mano, si renueva, todo el madridismo estará feliz", aseguró Ancelotti.