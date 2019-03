Allegri: "Tendremos que tomar riesgos y marcar goles"

NO LAMENTA LAS BAJAS DE SU EQUIPO

Massimiliano Allegri cree que el partido contra el Bayern de Múnich no se parecerá al de la ida. Espera que las bajas de su equipo no condicionen el encuentro, pero prevé que que tendrán que "tomar riesgos y marcar goles". "No importa quién juegue, sino cómo", finalizó.