Alineación OFICIAL del Real Madrid en el partido de hoy contra el Betis en La Liga

Vuelve el fútbol y vuelve el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Después de las tres salidas triunfales del equipo blanco en este inicio de Liga (victoria ante Almería, Celta y Espanyol fuera de casa), el campeón liguero se estrena en su feudo ante el Betis, que lidera la clasificación junto al propio Madrid.

Es sin duda uno de los partidos de la jornada, con permiso del Sevilla - Barcelona. Real Madrid y Betis se enfrentan en el Santiago Bernabéu, blancos y verdiblancos coolideran la clasificación de la Liga con 9 puntos sobre 9, o lo que es lo mismo, ambos solo conocen la victoria en este inicio de campaña.

Los líderes de la Liga, cara a cara

Aunque es el equipo de Chamartín el que ocupa la primera posición por diferencia de goles, el conjunto de Pellegrini no ha podido comenzar mejor la temporada, ganando a Osasuna, Mallorca y Elche.

Los pupilos de Ancelotti querrán estrenarse este año en su campo con victoria pero las estadísticas de los últimos años dejan más que claro que la visita del Betis al Bernabéu no trae buenos recuerdos al Real Madrid, que no vence al equipo sevillano en casa desde el año 2017, son 5 partidos seguidos en casa sin victoria, 3 empates y 2 triunfos béticos y sin anotar ni un solo gol.

Alineaciones del Real Madrid y del Betis

En el equipo local no disputarán el partido Nacho Fernández ni Odriozola por lesión, dos jugadores que no son titulares y por lo tanto no supone ningún problema para Ancelotti. En el Betis serán baja Camarasa, Montoya, Pezzella y Carvalho aunque existe la duda todavía sobre el estado físico de Canales.

Estas son las alineaciones oficiales de Ancelotti y Pellegrini para el partido de hoy:

- Alineación OFICIAL del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinícius.

- Alineación OFICIAL del Betis: Rui Silva; Sabaly, Luiz Felipe, Edgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Canales, Juanmi, Fekir; Borja Iglesias.