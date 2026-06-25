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Alexia Putellas y su familia, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela

La futbolista española confirma estar "a salvo en Caracas" tras los terremotos en Venezuela.

La futbolista Alexia Putellas

La futbolista Alexia Putellas Getty Images

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La jugadora internacional española Alexia Putellas está de vacaciones junto a su familia en Venezuela, afectada por un doble terremoto mortal en Caracas y aledaños, y ha asegurado que están bien y muy agradecida por los mensajes de ánimo.

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"Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas", escribió en sus redes.

La exjugadora del Barça Femení, todavía sin anunciar su nuevo equipo para la próxima temporada, dio las gracias por los mensajes recibidos y envió ánimos a los afectados. "Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", manifestó.

Dos potentes seísmos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país.

Eran las seis de la tarde en Venezuela -de madrugada en España- cuando la tierra tembló. El país latino ha sufrido dos terremotos: el primero, de 7,2 de magnitud. 40 segundos más tarde llegó una réplica de 7,5. Te estamos contando la última hora de los terremotos en directo en Antena 3 Noticias.

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