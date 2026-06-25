Terremoto
Alexia Putellas y su familia, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela
La futbolista española confirma estar "a salvo en Caracas" tras los terremotos en Venezuela.
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La jugadora internacional española Alexia Putellas está de vacaciones junto a su familia en Venezuela, afectada por un doble terremoto mortal en Caracas y aledaños, y ha asegurado que están bien y muy agradecida por los mensajes de ánimo.
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"Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas", escribió en sus redes.
La exjugadora del Barça Femení, todavía sin anunciar su nuevo equipo para la próxima temporada, dio las gracias por los mensajes recibidos y envió ánimos a los afectados. "Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", manifestó.
Dos potentes seísmos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país.
Eran las seis de la tarde en Venezuela -de madrugada en España- cuando la tierra tembló. El país latino ha sufrido dos terremotos: el primero, de 7,2 de magnitud. 40 segundos más tarde llegó una réplica de 7,5. Te estamos contando la última hora de los terremotos en directo en Antena 3 Noticias.
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