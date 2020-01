Aitor Karanka, nuevo entrenador del Nottingham Forest

"Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Aitor Karanka para convertirse en nuestro entrenador. Es un candidato excepcional que encaja a la perfección con la visión de los propietarios del club para el futuro", afirmó Nicholas Randall, presidente del Nottingham Forest.

📝 #NFFC can confirm that @Karanka has agreed a two-and-a-half-year contract to be the manager of the club.

➡️ https://t.co/4UInce62x9 pic.twitter.com/VaoD010mju