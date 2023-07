Acusan a Harry Toffolo, jugador de la Premier League, de infringir la regla de las apuestas hasta 375 veces

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) está investigando al defensa del Nottingham Forest, Harry Toffolo, por realizar presuntamente más de 375 apuestas entre el 22 de enero de 2014 y el 18 de marzo de 2017.

"Harry Toffolo, del Nottingham Forest, ha sido acusado de mala conducta en relación con nuestras reglas de apuestas. Se alega que el defensor violó la regla E1 (b) de la FA 375 veces entre el 22 de enero de 2014 y el 18 de marzo de 2017. Toffolo tiene hasta el miércoles 19 de julio de 2023 para dar una respuesta", señaló la FA en su comunicado.

Cabe destacar que durante la última temporada Toffolo disputó 21 encuentros, entre la Premier League y la FA Cup, en donde no recibió tarjetas y logró tan solo una asistencia. No obstante, en los años de la supuesta infracción (2014-2017), no formó plante de la plantilla, pasando por el Swidon, Rotherham United, Peterborough United, Lincoln City y Huddersfield.

Ahora, Toffolo -que aterrizó en el Nottingham Forest la temporada pasada- tiene hasta el 19 de julio para responder a las acusaciones.

No es la primera investigación de la FA

La investigación de la FA (Asociación Inglesa de Fútbol) se produce después de que Ivan Toney, delantero del Brentford, recibiera una suspensión de ocho meses tras admitir 232 infracciones a las reglas de apuestas de la FA. Fue uno de los casos más sonados de Inglaterra. En el caso de que Toffolo haya violado las reglas de apuestas de la FA, podría enfrentarse a una sanción similar, además de ser ya el segundo futbolista en Inglaterra acusado a falta de un mes para comenzar la Premier League.