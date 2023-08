Un filmer, a punto de ser decapitado por un foil: "¡Grabar puede ser peligroso!"

Los deportes de acción no son solo arriesgados para los que los practican y es que los que graban las secuencias más espectaculares también se la juegan para inmortalizar a los mejores del mundo en cada disciplina. En muchas sesiones de surf se suele ver a fotógrafos metidos en el agua tratando de captar los mejores momentos y arriesgando su integridad para tener la mejor fotografía.

Un buen ejemplo de los riesgos a los que se enfrentan los fimers y fotógrafos es lo que le ocurrió a Evan Netsch, que estuvo muy cerca de ser decapitado mientras grababa a una persona practicando wingfoil. James Jenkins despega del agua y en ese momento se parte el foil, saliendo disparado hacia Evan.

Como el propio filmer reconoce, tuvo que desviar el foil con su cámara y así evitar ser decapitado por el ala del foil. Un secuencia terrible y que evidencia el peligro al que se enfrentó.

"He estado guardando esto durante mucho tiempo, pero como posiblemente es una de mis tomas favoritas de todos los tiempos de GoPro, es demasiado bueno como para no compartirlo. No podríamos haberlo planeado mejor aunque lo intentáramos. Feliz de tener una cámara en mi mano para desviar un foil en plan kamikaze... honestamente, fue un poco aterrador... ¡Grabar puede ser peligroso!", explica Evan Netsch en su cuenta de Instagram junto al vídeo del momento.