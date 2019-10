La esquiadora profesional Lindsey Vonn ha participado en el encuentro organizado por los colegios asturianos que participan en 'Toma la palabra. Valores de Élite'. La estadounidense ha acudido al acto por motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias y ha protagonizado el momento más emotivo del acto.

La joven María Martín-Granizo ha tenido la oportunidad de conocer a su ídola en el acto al que fue invitada junto con su hermana. "Eres un ejemplo para mí porque me falta una pierna y me encanta esquiar y me gustas mucho", aseguró María a la esquiadora profesional.

Lindsey Vonn, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, quiso agradecer las palabras a la joven pidiendo a la organización al finalizar el acto que la pequeña pudiera acercarse y fotografiarse con ella.

María Martín-Granizo es un referente en el mundo del deporte femenino. Con tan solo 12 años, la joven consiguió vencer la Copa de España de Esquí Adaptado Femenino practicando el deporte con tan sólo una pierna operativa. La leonesa sufre una agenesia femoral en la pierna derecha aunque esto nunca ha sido impedimento para que la joven haya llegado a lo más alto.