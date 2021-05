La dieta con la que Hafþór Júlíus Björnsson, conocido como la Montaña de Juego de Tronos, ha perdido 50 kilos

Hafþór Júlíus Björnsson, conocido como la Montaña de Juego de Tronos y que fue proclamado el hombre más fuerte del mundo, vuelve a ser noticia. Esta vez no es por algún reto increíble de fuerza bruta sino por la dieta que le ha permitido perder 50 kilos sin pasar hambre.

El gigante islandés ha mostrado en un vídeo como gracias a esa dieta ha pasado de los 205 kilos a los 155.

"Estoy muy contento con mi estado de forma en este momento. Cuando comencé este viaje, pesaba 205 kg. Y ahora he bajado a 155 kg (341 libras). Me siento bien, me siento saludable", explica Björnsson en el vídeo en el que muestra cómo es un día en su preparación como boxeador.

A una intensa preparación física, el islandés ha adoptado una dieta con la que según el mismo no pasa hambre. Björnsson realiza cinco comidas al día. Para desayunar el islandés se come 3 huevos y 200 gramos de pollo, un batido elaborado con 150 gramos de yogur, 100 gramos de bayas y 40 gramos de avena.

Durante el almuerzo, la Montaña de Juego de Tronos se zampa 220 gramos de solomillo de ternera y 180 gramos de arroz blanco con 100 gramos de verduras. Mientras que a la hora de comer, el islandés se mete entre pecho y espalda 20 gramos de pollo, 250 gramos de patatas y 100 gramos de verduras.

"Esta es probablemente mi comida menos favorita del día. No soy un gran fan del pollo. Pero ahora tengo objetivos diferentes a los que tenía, por lo que la dieta es un poco diferente: más saludable, con menos grasas", explica Björnsson.

La cuarta comida del día es la más contundente y está compuesta por 200 gramos de salmón, 100 gramos de arroz y 100 gramos de verduras. El islandés completa su dieta con una quinta comida, en la que ingiere 250 gramos de yogur griego, 100 gramos de plátano y 30 gramos de mantequilla de almendras, en una especie de papilla, con un batido de proteínas de complemento.

"¿Puedes creerlo? No estoy comiendo nada. ¡Me estoy quedando delgado! Pero me siento mucho mejor que cuando pesaba 205 kg y me forzaba a comer para ser el hombre más fuerte del mundo. Ahora tengo objetivos diferentes", reconoce el islandés, que el 28 de mayo se enfrentará al púgil británico Simon Vallily en Dubai.