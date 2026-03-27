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Cristian Toro, campeón olímpico en Río, nuevo portavoz de deportes de Vox

El piragüista y campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 ya fue en las listas de Vox en las elecciones municipales de Madrid de 2023.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al campe&oacute;n ol&iacute;mpico Cristian Toro, nuevo portavoz nacional de Deportes

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al campeón olímpico Cristian Toro, nuevo portavoz nacional de DeportesVox

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Cristian Toro, campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 en la prueba de K2 200 junto a Saúl Craviotto, ha sido designado hoy como nuevo portavoz nacional de Deportes de Vox, según ha anunciado la formación de Santiago Abascal en sus redes sociales. El piragüista de 33 años, nacido el 29 de abril de 1992 en La Asunción, Venezuela, se marca como objetivo impulsar una política deportiva basada en "el mérito, la salud y la cohesión nacional".

"Soy Cristian Toro, campeón olímpico, y representar a España ha sido una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida", asegura Toro en el vídeo difundido por Vox.

"Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España"

"Quiero aplicar en la política la misma disciplina, el mismo sacrificio y amor por España que aprendí en mi carrera deportiva. Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento. Quiero que el deporte se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas, no por la ideología del Gobierno de turno", ha afirmado el campeón olímpico en Río.

"Ya no compito con un remo en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso desde Vox para dejar un país mejor para nuestros hijos", ha añadido el doble campeón de Europa y con cuatro platas mundiales en su palmarés.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado que este nombramiento supone "incorporar a la política a un ejemplo de esfuerzo, disciplina y amor por España". A su juicio, Cristian Toro representa "los valores" que desde el partido quieren trasladar a la sociedad. "Sacrificio, mérito y orgullo nacional", ha citado.

A este respecto, ha señalado que "España necesita volver a situar el deporte en el centro de las políticas públicas como herramienta de salud, educación y cohesión social". "Frente a la utilización ideológica del deporte, Vox propone recuperar su esencia: esfuerzo, superación y unidad", ha reclamado.

Cristian Toro, que nació en la ciudad venezolana La Asunción en 1992, pasó toda su infancia y juventud en Galicia, donde empezó en el piragüismo, y más tarde estudió Fisioterapia en la UCAM. Dio el salto a la política presentándose en la lista de Vox en las municipales de Madrid de 2023 y trabajando después en el grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Madrid.

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