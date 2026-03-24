Las 5 medallas mundiales de atletismo ya están en España: "No sabía que había hecho historia"

La expedición española de atletismo regresó anoche a España con un botín de cinco medallas tras el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta celebrado en Toruń. España es la segunda selección con más metales, solo por detrás de Estados Unidos, consolidando una de las participaciones más brillantes de su historia en un Mundial bajo techo.

La moto española hace historia: oro de Mariano García

El murciano Mariano García, apodado “La Moto”, se convirtió en protagonista absoluto del fin de semana al ganar la final de 1.500 m con 3:39.63. Este título le sitúa como el primer atleta de la historia en lograr oros mundiales indoor tanto en 800 m como en 1.500 m, tras su título en 800 m en 2022. "No sabía que había hecho historia… pero qué bien que lo haga un chico de un pueblo de Murcia", bromeó García al llegar al aeropuerto.

Plata con sabor a justicia y bronce con hambre de más

Quique Llopis logró plata en los 60m vallas, colmando una trayectoria sin medalla en grandes campeonatos. Su segundo puesto representó, para muchos, "justicia deportiva" tras años rozando el podio: "Después de tantos años peleando ya tenemos por fin una medalla mundial", reconoció Llopis al aterrizar.

Por su parte, el mediofondista, Mohamed Attaoui, confirmó su progresión en las grandes citas al hacerse con el bronce en los 800m (1:44.66) aunque quería más: "Ahora me sabe bien, pero hasta ayer me costó un poco, porque sabía que tenía más en mis piernas, aspiraba a algo más."

El relevo mixto y femenino también subieron al podio

El relevo mixto 4x400m también se colgó la plata, en el estreno mundial oficial de la prueba, marcando además récord nacional con un tiempo de 3:16.96.

El equipo femenino de 4x400m formado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás reforzó el éxito español con una medalla de bronce, superando a grandes selecciones y firmando una de las mejores actuaciones de su temporada.

Tuca, la mascota de Blanca Hervás

En la recepción en España en el aeropuerto, la bienvenida tuvo un toque emotivo: la perrita de la bimedallista Blanca Hervás, ataviada con la camiseta de la selección, aguardó junto al resto de familiares como una más. Un gesto que se convirtió en símbolo de cariño para esta generación de atletas.

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