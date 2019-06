La imagen fue captada por la GoPro del ciclista Hank Bosak. Un coche pasa a toda velocidad muy cerca, pero lo que no imagina era lo que vería después. Revisando las imágenes descubre que el copiloto había intentado acuchillarle sin razón aparente.

"El conductor estaba muy concentrado en seguir una línea, pero el pasajero estaba sujetando un cuchillo y simplemente quería matarme", declara Bosak. Hank instaló estas pequeñas cámaras después del terrible atropello que sufrió hace 15 años.

Asegura que ver la imagen del cuchillo pasando tan cerca llegó a causarle ansiedad: "Estaba asustado. Esta era la primera vez que entraba en shock. No me podía creer lo que estaba viendo".

No piensa renunciar al ciclismo

Pero que esto no iba a conseguir que abandonara una de sus pasiones: Hank seguirá pedaleando y capturando cada instante encima de su bicicleta: "Si dejas que esto se apodere de tu mente y te empiezas a asustar... no puedo dejar que algunas malas personas me quiten una de las cosas que realmente me hacen disfrutar en la vida, que es el ciclismo".

