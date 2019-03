Nibali, descalificado de la Vuelta por agarrarse al coche de su equipo

Y MULTA DE 200 FRANCOS SUIZOS

Vicenzo Nibali no volverá a subirse a la bicicleta en la Vuelta a España 2015. Los comisarios de carrera han expulsado al italiano tras comprobar, por medio de un vídeo, que se agarró al coche del director del Astana para alcanzar al grupo principal después de verse envuelto en una caída y quedar descolgado. "Lamento el error, me puse nervioso y tomé la peor decisión. No quise sacar ventaja", dijo el transalpino.