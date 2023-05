Muere el ciclista Arturo Grávalos a los 25 años a causa de un tumor cerebral

Luto en el ciclismo español tras confirmarse la muerte de Arturo Grávalos, ciclista riojano de 25 años y que había sido operado en varias ocasiones de un tumor cerebral. La noticia ha sido comunicado por la Federación riojana de ciclismo y por el equipo Eolo-Kometa, de la Fundación Alberto Contador.

Arturo Grávalos, subcampeón de España sub-23 de ciclismo en ruta en 2019, fue intervenido en noviembre de 2021 de un tumor cerebral que se le había sido diagnosticado unas semanas antes. La evolución de esa operación fue muy positiva, pero el ciclista tuvo que pasar de nuevo por el quirófano en varias ocasiones.

"La vida le puso en estos últimos tiempos muchos obstáculos por delante y siempre, siempre, reaccionaba con la mejor de sus caras. La pena o el pesar se lo guardaba para él, se negaba a darle continuidad. Jamás te vamos a olvidar, Arturo. Descansa en paz", publicó el equipo Eolo-Kometa.

"Con profundo pesar e inmenso dolor, desde el EOLO-KOMETA Cycling Team anunciamos el deceso de nuestro corredor Arturo Grávalos durante la pasada madrugada. El ciclista riojano había cumplido 25 años el pasado 2 de marzo. Su fallecimiento nos deja un hueco irremplazable en el corazón, puesto que jamás podremos olvidar su alegría y su sempiterna sonrisa. Sus ganas de vivir, siempre presentes incluso antes de la aparición de la enfermedad, nos dejan miles de momentos mágicos dentro y fuera de la competición", reza el comunicado del equipo Eolo-Kometa.

"Grávalos fue intervenido en noviembre de 2021 de un tumor cerebral que le había sido diagnosticado unas semanas antes, tras varias jornadas con sensaciones extrañas durante los entrenamientos. La evolución de esa operación fue muy positiva, pero el ciclista tuvo que pasar de nuevo por el quirófano en varias ocasiones para tratar de erradicar una tumoración", apunta el equipo ciclista.

"Arturo nunca renunció, porque tal era su naturaleza, a volver a ponerse un dorsal en competición. No se marcaba plazos para esa vuelta, pero tenía claro que iba a afrontar cada carrera como una oportunidad que le daba la vida. Arturo quería dejar su huella en el deporte que tanto amaba y en el que tanto cariño y afecto generó; esa huella que tan bien dejaba para sufrimiento de los rivales en esas aceleraciones que protagonizaba durante su etapa en el campo aficionado o incluso siendo ya profesional, como en su última carrera: el Giro del Medio Brenta de 2021", explica el Eolo-Kometa.

"La vida le puso en estos últimos tiempos muchos obstáculos por delante y siempre, siempre, reaccionaba con la mejor de sus caras, sobreponiéndose con el mayor de los positivismos. La pena o el pesar se lo guardaba para él, se negaba a darle continuidad. Armado con su enorme sonrisa, su cercanía y su franqueza, lo suyo era construir, apoyar, alabar y agradecer. Jamás te vamos a olvidar, Arturo. Descansa en paz. Rogamos el máximo respeto para sus familiares, sus amigos y sus seres próximos en estos momentos tan duros", concluye el comunicado del equipo del joven ciclista riojano.

La Federación riojana de ciclismo también ha emitido un comunicado en la que dedica unas emotivas y sentidas palabras tras la muerte de Arturo Grávalos.

Comunicado de la Federación riojana de ciclismo

"La triste noticia que nunca hubiéramos querido dar. Te nos has ido Arturo, te has ido para siempre, pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero su brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal. Quererte fue fácil, pero olvidarte será imposible.

Recordamos aquel primer campeonato de junior donde siendo un niño, tenías las ideas muy claras y sabías lo que querías, tu sueño era llegar a ser profesional.

Recordamos con orgullo tu victoria en la Klásika Gipuzkoa en 2016, con sus más y sus menos por el apretado sprint que te dio la victoria; tu medalla de plata en el Campeonato de España de 2019 cuando acariciabas el oro y tantas y tantas horas de satisfacción que nos has dado en todas las pruebas en que has participado, porque siempre has dado todo de ti y te dejabas ver en todas las carreras. El ciclismo riojano estará siempre en deuda contigo.

Querido amigo, te nos fuiste muy rápido, la vida se te truncó mucho antes de lo que pudiéramos haber imaginado. Nos causa una profunda pena tener que dedicarte estas últimas palabras, pero no queremos que te vayas sin antes decirte que disfrutamos todos de tu felicidad, siempre fuiste un gran ejemplo de vida y lo dejaste todo en el juego de la vida. Te recordaremos siempre con cariño y con la sonrisa que siempre nos supiste regalar, aún en los momentos más difíciles.

Y por fin lo conseguiste, tu sueño se cumplió, a finales de 2020 llegaste a ser profesional con el EOLO KOMETA de Alberto Contador y a codearte con muchos de tus ídolos, así como a correr una Strade Bianche, con las grandes figuras del pelotón internacional, sin olvidar ese Tour de Hungría a continuación de los Campeonatos de España de 2020 donde fuiste con heridas en todo el cuerpo después de la fuerte caída que habías sufrido en el Campeonato de España, el merecido premio a la combatividad que ganaste en el Giro de medio Brenta en 2021. Desde estas líneas queremos agradecer a Eolo Kometa Cycling team, por la oportunidad que te brindaron así como por el interés mostrado contigo durante tu enfermedad.

La vida no te lo puso fácil, como decimos en ciclismo te puso muchos palitos en las ruedas y nos diste día a día lecciones de vida que nunca podremos olvidar.

Las lecciones que nos dejaste mientras viviste son tan valiosas como la gran amistad que siempre te preocupaste en brindarnos. Eras una persona ejemplar, un amigo único e irreemplazable, tu pérdida deja un vacío en cada uno de los que te conocimos, pero sabemos que tu sonrisa siempre permanecerá en nuestros corazones. Siempre te recordaremos y de la mejor manera.

Lloramos porque tu vida fue muy breve. No obstante tu memoria será para siempre. Que honor haber conocido a alguien tan especial como tú. La muerte solo es el camino hacia una nueva vida, nos veremos pronto.

Vuela alto Arturo, vuela libre y mientras nos esperas sigue entrenando y preparando nuevos retos. Cuando nos volvamos a encontrar seguiremos disfrutando de los sueños que no se te permitió disfrutar en esta vida y que te ayudaremos a conseguir allí donde tú ya has llegado".