Landa y Nieve serán los escuderos de Froome en el Sky en el Tour de Francia

Froome, que defenderá el maillot amarillo conquistado el año pasado, también estará arropado por Geraint Thomas, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Wout Poels, Ian Stannard y Luke Rowe para buscar su tercer título en la competición que considera "el pináculo del ciclismo".

"Me siento en buena forma y me siento afortunado de tener un equipo tan fuerte a mi alrededor. Este año tengo más hambre que nunca. No hay ni rastro de la complacencia en el equipo. Sabemos lo difícil que será esta carrera y cuánto vamos a tener que dar si queremos ganar otra vez. Pero hemos entrenado duro. Estamos listos para el reto", avisó Froome en la web de su equipo.

Por su parte, el director del equipo, Dave Brailsford, entiende que han elegido "al mejor grupo pensando en los muchos retos que presenta la carrera". "Hemos elegido un grupo talentoso de ciclistas con Chris como líder una vez más. Sé que darán todo lo que tienen para ayudarle a conseguir de nuevo el maillot amarillo", confió.