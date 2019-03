Froome cree que la Vuelta a España será "una gran batalla"

El corredor británico del equipo Sky Chris Froome ha asegurado en rueda de prensa que en la Vuelta a España 2015 habrá "una gran batalla" porque están "casi todos los mejores" de los últimos años al darse cita corredores que han ganado Giro y Tour.

"Aquí están todos los buenos, yo no estoy en la misma forma que en del Tour de Francia, de eso no hay duda, pero estoy motivado y tengo un equipo fuerte detrás de mi", ha aseverado. Sobre el recorrido de la primer etapa, a su juicio peligroso, ha manifestado: "La seguridad es lo primero y tanto cambio de superficie no es bueno en una contrarreloj por equipos".

"Creo que la decisión que se ha tomado, que no cuente para la clasificación general individual, es acertada y quiero agradecer a los organizadores esta concesión", ha concluido el corredor del Sky y vencedor del último Tour de Francia.