Froome, Contador y Nairo Quintana, los tres favoritos para ganar el Tour de Francia

El británico Chris Froome (Sky), el colombiano Nairo Quintana (Movistar) y el español Alberto Contador (Tinkoff) abrillantan un cartel de lujo en la 103 edición del Tour de Francia que comienza el sábado en Mont Saint Michel, en la que lucharán por el maillot amarillo en un recorrido montañoso con cuatro llegadas en alto y una cronoescalada que garantizan emoción hasta la llegada en París el 24 de julio.

Tres referencias destacadas en un elenco que reúne los nombres más destacados del pelotón mundial. Los italianos Vincenzo Nibali y Fabio Aru (Astana), ganadores del Giro y Vuelta respectivamente y Alejandro Valverde (Movistar), encabezan una segunda línea sobresaliente junto al australiano Richie Porte (BMC), el francés Thibaut Pinot (Francaise) y el propio Joaquim "Purito" Rodríguez (Katusha), a los 37 años en pie de guerra.

Froome defiende el título

Los focos alumbran a Froome, defensor del título. El ciclista de origen keniano, también ganador en 2013, se encuentra en plena madurez a los 31 años, llega como vencedor del Dauphiné y se ha rodeado de un equipo de enorme potencial, en el que también figura el español Mikel Landa, una garantía para la montaña.

Froome admite que será el hombre a batir. Con ese fin acude a la llamada Nairo Quintana, de 26 años, dos veces tras el jefe del Sky (2013 y 2015) y ganador del Giro 2014.

Ha llegado la hora para el líder del Movistar, quien no tendrá pavés por el camino y las dos contrarreloj no le deben representar un trauma por la dureza del recorrido. Quintana acude fino, con entrenamiento específico para contestar a las famosas arrancadas de Froome y con la única idea de alcanzar en el tercer asalto "el sueño amarillo".

Esta temporada ha ganado la Volta, Romandía y Ruta del Sur. Tendrá a su servicio un equipo experimentado, aderezado con la calidad de Valverde, en funciones de gregario, sin presión, dispuesto a ayudar a conquistar el título en París, donde fue tercero en 2015.

Contador, de 33 años, quinto en el Dauphiné, no renuncia a su ambición de siempre: ganar. Otra palabra no entra en el diccionario del madrileño, quien no triunfa en París desde 2009. El único español con las tres grandes en su palmarés llega con 4 triunfos en 2016, dispuesto a luchar por lo máximo.

Se presume una batalla sin cuartel de principio a fin. La organización ha tirado del "modelo" Vuelta para que todas las etapas tengan aliciente día a día. Habrá opciones para todos, rodadores, aventureros y velocistas, que garantizarán espectáculo con la presencia de los mejores especialistas, como los alemanes Greipel, Kittel y Degenkolb, el noruego Kristoff, el australiano Matthews y el campeón mundial Peter Sagan.

La montaña volverá a ser protagonista del Tour dentro de los 3.519 kilómetros de recorrido, donde se incluyen dos contrarrelojes importantes, una de 37 kms en la decimotercera jornada de perfil accidentado y en la decimoctava una cronoescalada de 17 kms que pondrá a prueba a los favoritos.

Para deleite de los escaladores habrá 4 finales en alto: Andorra Arcalís (9ª), Mont Ventoux (12ª), Finhaut-Emosson (en Suiza, 17ª), y Saint Gervais-Mont Blanc (Alpes, 19a).

Entre el resto de etapas de montaña, destacan la primera en Le Lioran, dos en Pirineos (Lac de Payolle y Bagnères de Luchon), la cronoescalada de Megève que acaba en ligero descenso y la etapa que finalizará en Morzine tras subir y descender el espectacular Joux-Plane.

Una parada en Suiza

En la presente edición el Tour tendrá protagonismo en Suiza, por donde se disputará íntegramente la decimoséptima etapa entre Berna y la inédita cima de Finhaut, en Andorra, con la meta de Arcalís y España, con la salida en Viella, en la novena.

El Tour de Francia se lanza desde la espectacular isla rocosa del Mont-Saint-Michel, desde 1979 Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Para empezar una etapa en línea de 188 kilómetros llanos de donde saldrá el primer maillot amarillo. El trayecto no se apartará mucho del mar, por lo que el viento puede empezar a proporcionar emoción en el estreno de la prueba francesa.