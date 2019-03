Contador: "Esta etapa solo ha sido un aperitivo"

El español Alberto Contador (Tinkoff) se mostró satisfecho por haber salvado sin novedad la primera etapa de Pirineos, en la que corrió de "manera más conservadora de lo habitual", y recordó que la etapa de este sábado "ya son palabras mayores".

"En este puerto he sido muy conservador, algo atípico en mí porque esa no es mi forma de correr, y además daba viento y hacía mucho calor. Fui a mi ritmo y protegido en el grupo el desgaste es menos. He salvado el día. Si me lo hubieran dicho antes de salir no lo hubiera creído", señaló.

Para Contador, la etapa inicial "solo fue un aperitivo en espera de las etapas más duras de Pirineos, "Esto es solo un aperitivo. Ahora a recuperar y pensar que tenemos todo el Tour por delante. La etapa siguiente ya son palabras mayores y será complicado, pero ya veremos lo que pasa", comentó.

Sobre el incidente de la caída del arco que indica el último kilómetros, Contador lo calificó de "increíble". "Iba en el grupo, el 15 o así y tuvimos que parar al ver el arco en el suelo. Es increíble. Menos que el arco estaba en lugar más o menos visible y pudimos frenar. Ha venido bien porque ha permitido ir ya tranquilos hasta el final", concluyó.