Carlos Gimeno, la revelación de la Red Bull Cliff Diving World Series: "Es un sueño hecho realidad"

Las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving han empezado por todo lo alto, y no por los 27 metros desde los que saltan los mejores clavadistas del mundo. El Instituto de Arte Contemporáneo de Boston fue testigo de la primera parada de la temporada y fueron más de 20.000 personas las que se acercaron a ver los impresionantes saltos.

Un español como protagonista

Pero la noticia no fue la afluencia de gente que generó la prueba, si no que un español, Carlos Gimeno, finalizó en segunda posición. Con un salto impecable en el que hizo 5 mortales hacia atrás, el grancanario se ha hecho un hueco entre los mejores clavadistas del mundo. Y con este resultado se consagra como el saltador revelación: "Es un sueño hecho realidad. He trabajado mucho para ello".

El rumano Constantin Popovici (492,9 puntos) se llevó la victoria en Boston, por delante de Carlos Gimeno (441,5 puntos) y del británico Aidan Heslop (429.2 puntos). Gary Hunt, leyenda de este deporte, fue cuarto con 425,5 puntos.

Esta nueva gesta se puede comparar con el récord mundial que batió en 2021. Porque este segundo lugar no es nada fácil cuando tienes que enfrentarte a leyendas vivas de este deporte como Aidan Heslop, que terminó en tercer lugar, o el francés Gary Hunt, diez veces campeón del mundo, que finalizó quinto.

Contra viento y marea: "Hay que sobreponerse a todo"

No solo tuvo que hacer frente a grandes rivales, también tuvo que sobreponerse a las adversas condiciones climáticas, que no fueron las mejores: "Estoy muy contento por mi actuación, especialmente por las condiciones meteorológicas", confesaba Carlos Gimeno. Lo que era un día soleado dejó paso a un día oscuro en el que la temperatura ambiente era muy baja y la del agua era todavía menor. Pero eso no frenó al español: "Hay que sobreponerse a todo. En tu cabeza tienes que pensar que hace calor", indicaba el clavadista grancanario.

El esfuerzo tiene su recompensa

Esta segunda posición en la primera fecha del calendario de la Red Bull Cliff Diving pone la guinda a 9 años de intenso entrenamiento. Desde que en 2015 debutara en una competición de saltos, no ha parado de ejercitarse con un único objetivo en mente: convertirse en uno de los mejores 'wilcards' del mundo. Y tiene claro cómo tiene que hacerlo: con esfuerzo, constancia y sacrificio.

"Tengo muchas ganas de la siguiente competición"

Ahora Carlos Gimeno tiene la motivación y la confianza en si mismo por las nubes, y por eso no se conforma con lo que ha conseguido y quiere más: "Tengo muchas ganas de la siguiente competición". La siguiente parada de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving será Paris (Francia), donde ojalá consiga obtener otro buen resultado.