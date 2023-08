El brutal ataque a la jockey Sonja Wiseman: "Iban de caza, estaba aterrada"

Sonja Wiseman, jockey australiana de 31 años, tardará en olvidar -si es que lo hace- lo que le ocurrió el pasado viernes en el exterior de su casa. La joven jockey oceánica fue atacada por un grupo de hombre que trataban de robarle el coche. Todo ocurrió en Darwin cuando salió de su domicilio y se dirigió a su vehículo para coger una cosa que había olvidado.

"De repente, el cristal de la ventana del lado del copiloto se hizo añicos", relata Sonja Wiseman a la web Racenet.

La jockey se encontraba dentro de su coche y los delincuentes prosiguieron con su brutal ataque.

"Miré hacia arriba a mi izquierda y había un grupo de 10 a 15 hombres. No sé si se habían dado cuenta de que estaba en el coche, pero en cuanto miré hacia arriba, todos se empezaron a reír", explica la jockey australiana.

En ese momento, consciente del peligro que corría, cerró el coche y trato de arrancarlo para huir, pero no lo logró porque el miedo la paralizó.

"Lo encendí pero, en mi estado de pánico, seguí girando la llave pese a que ya había arrancado el coche. Mi vehículo es manual e incluso se me olvidó pisar el embrague para iniciar la marcha", indica Sonja Wiseman.

Fue en ese momento cuando comenzó el brutal ataque contra ella.

"Empezaron a golpear mi puerta para abrirla, mientras decían: 'Vamos, sal del coche, perra'. Yo estaba aterrorizada. Eran literalmente como una manada de coyotes que iban de cacería", cuenta la jockey australiana.

"Tengo suerte de estar viva"

Sonja Wiseman logró marcar el número de emergencias y tocar el claxon antes de ser agredida de forma brutal con una piedra.

"Me golpearon en la cara con una piedra, me rompieron la nariz por tres puntos distintos, me destrozaron el labio y me rompieron varios dientes. Puse el coche en movimiento, pero me bloquearon el paso", afirma Wiseman.

La jockey australiana siguió tocando la bocina de su coche y logró ser escuchada por algunos miembros de un cuartel militar que se acercaron, haciendo que los delincuentes huyeran. La policía está investigando este brutal ataque y Sonja Wiseman trata de recuperarse de sus heridas y, en especial, de las secuelas psicológicas, ya que ha sufrido "varios ataques de ansiedad".

"Tengo suerte de estar viva, porque realmente temía lo peor cuando estaba atrapada en el coche. Es una locura pensar que no estás segura ni siquiera sentada en tu coche", reflexiona la jockey australiana.