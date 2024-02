Así fue la vuelta de Ricky Rubio: "El amor al baloncesto se oscureció un poco"

Ricky Rubio volvió a las pistas este jueves tras seis meses y medio apartado por sus problemas de salud mental. El del Masnou participó en la derrota de España contra Letonia (75-79) en el primer partido de las ventanas FIBA para el Eurobasket 2025: "Me he sentido bien, casi como un 'rookie', con muchos nervios pero al final es baloncesto, es como aprender a andar en bicicleta y pues va a costar, pero contento. El amor al baloncesto siempre ha estado ahí, se oscureció un poco y ahora tenemos que quitarle un poco el polvo para volver a disfrutar", valoró en zona mixta.

Ricky amentó haber fallado "unos cuantos" lanzamientos, pero recordó que "al final es deporte y a veces se gana y a veces se pierde".

También resaltó que La Familia, pese a no haber jugado un buen partido, luchó "hasta el final" y tuvo sus opciones.

"Estoy contento de poder estar de nuevo en una pista de basket y agradecido por tener esta oportunidad", añadió Rubio.

Cuestionado por cuándo prevé debutar con el Barça, se limitó a decir que quiere ir "día a día" tras tanto tiempo fuera: "Lo hablaré con el coach y veremos las posibilidades".

Elogios de Scariolo

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, calificó por su parte de "prometedor" el regreso de Ricky Rubio a las canchas.

"He visto mucho óxido en muchos jugadores. Si alguno se ha sobreexcitado con la vuelta de Ricky eso tiene que ser una motivación. Es cierto que se ha montado un poco de revuelo pero lo que sí me he dado cuenta es que hay jugadores que están jugando poco que les ha costado", señaló.

"Este ha sido un primer paso muy bueno para volver a la competición"

"Le he visto como le vi en los entrenamientos, con mucha voluntad, sereno, con deseo de hacerlo bien. Obviamente haciendo alguna cosa bien y también con una falta de ritmo importante que se consigue jugando. Apreciamos su ayuda y creemos que este ha sido un primer paso muy bueno para volver a la competición", abundó sobre Rubio.

"Me parece un partido prometedor de Ricky después de una ausencia tan larga. Tiene una chispa, un instinto muy bueno y ahora está bien, se le ve bien. Esperemos que estos partidos le pongan en ritmo para después empezar también con su club", insistió.

