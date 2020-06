Los Raptors suspenden un partido a Ibaka tras un enfrentamiento con un miembro del staff del equipo

Serge Ibaka no jugará el próximo partido de los Raptors ante los Hawks. Es la decisión que ha tomado el equipo canadiense tras producirse un altercado entre el jugador y un miembro del staff de los Raptors tras su partido contra los Thunder en Oklahoma.

La franquicia ha emitido un comunicado en el que explica lo ocurrido, admitiendo los hechos y asegurando que ambas partes se han disculpado tras lo ocurrido.

"Estamos mirando hacia adelante y esperamos tener a Ibaka en el equipo", asegura Masai Ujiri, presidente de los Raptors. La sanción se queda en un partido, el que no jugará ante los Hawks.

.@Raptors announced Friday that forward Serge Ibaka has been suspended for one game after a violation of team rules. Ibaka will not play tonight vs. Atlanta. pic.twitter.com/dc0FQP2wNt