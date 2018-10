Lo que no viste de la pelea: ¿escupió Rondo a Chris Paul?

La oficina disciplinaria de la NBA dio a conocer las suspensiones de cuatro partidos impuestos al alero Brandon Ingram, de Los Angeles Lakers, otros tres a su compañero Rajon Rondo, y dos al base Chris Paul, de los Rockets de Houston.

Las suspensiones se dieron después de que la liga analizara los vídeos de los altercados que ocurrieron la pasada noche en la recta final del partido que disputaron en el Staples Center los Lakers contra los Rockets, que al final ganó el equipo tejano por 115-124.

"Ingram ha sido suspendido por regresar de manera agresiva y escalar el altercado y lanzar un puñetazo en la dirección de Paul, enfrentando a un árbitro de una manera hostil e instigando el incidente en general empujando al escolta de los Rockets James Harden", destaca la liga en una declaración oficial.

En cuanto a la suspensión impuesta a Rondo, el comunicado señala que fue suspendido por instigar un altercado físico, escupir y lanzar varios golpes a Paul. Mientras que el jugador de los Rockets había sido suspendido por ponerle un dedo en la cara de Rondo, y lanzarle varios golpes.

Paul cumplió con el primer partido de suspensión esta misma noche cuando los Rockets se enfrentaron a Los Angeles Clippers en el Staples Center y perdieron por 115-112.

Parece que le escupe en la cara

La liga también confirmó que el comité disciplinario evaluó un vídeo en el campo que mostraba una toma en la que Rondo parecía que escupía en la cara de Paul.

El personal de vídeo de los Rockets tomó las imágenes en el campo durante el partido, que luego compartieron con los responsables de la oficina de la NBA.

El vicepresidente de operaciones de baloncesto de la NBA, Kiki Kiki Vandeweghe, asistió a la escaramuza del sábado por la noche, que incluyó a Rondo, Paul e Ingram.

Vandeweghe encabeza la investigación de la NBA sobre el incidente y ayudó a entrevistar a los participantes y testigos el domingo en Los Ángeles, dijeron fuentes de la liga.

Rondo le lanzó un puñetazo a Paul después de que Paul le metiera un dedo en la cara.

El veterano base de los Lakers dijo que no le escupió a Paul y que fue provocado para lanzar un puñetazo después de que Paul le metiera un dedo en la cara y dejó un rasguño debajo del ojo derecho, dijeron las fuentes.

Rondo también señaló el hecho de que llevaba un protector bucal, y eso afectaría su capacidad para escupir intencionalmente a alguien.

Cuando le preguntaron el domingo si Rondo escupió a Paul, el entrenador en jefe de los Lakers, Luke Walton, dijo "no".

Los Lakers se reunieron en equipo el domingo en su sala de vídeo y hablaron de la pelea. Rondo e Ingram entrenaron el domingo, pero no hablaron con los periodistas.

"Hemos aprendido de la experiencia y seguimos adelante", declaró Walton antes de que se dieran a conocer las suspensiones. "... Aprendimos: todos aprenden algo de manera diferente, pero lo mencionamos, hablamos sobre eso, el mensaje fue entregado. Y ahora se trata de pensar en el futuro", añadió.

This is one of the pieces of video the Rockets are sending the league office as the NBA investigates last night's fight at Staples Center and determines discipline. pic.twitter.com/YKw7JF13cP