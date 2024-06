La ovación de 20 minutos del WiZink Center que hizo llorar a Rudy Fernández

Si el UCAM Murcia no lo evita venciendo los dos próximos partidos de la final de la Liga Endesa, Rudy Fernández vivió este lunes su último encuentro con el Real Madrid en el WiZink Center (79-63). El alero blanco de 39 años anunció que esta sería su última temporada y, en su posible adiós, fue el mejor de su equipo con 14 puntos, incluidos cuatro triples. Igualó su mejor anotación de la temporada.

El recinto le despidió con una ovación inédita en un partido de baloncesto del Madrid. Chus Mateo sentó a Rudy a falta de 1:34 para el final, sustituido por su gran amigo Sergio Llull. Desde ese momento y durante más de 20 minutos, los hinchas merengues comenzaron a corear en pie el nombre de su ídolo.

"Rudy Fernández, lololololooo", retumbaba el WiZink en un estruendo incesante. Emocionado en el banquillo, a Rudy se le acabaron saltando las lágrimas. El jugador ha reconocido que fue "increíble" y que es un momento que "se llevará para toda su vida".

"Queda un partido más"

El jugador dijo después que espera que haya sido su despedida definitiva porque espera "no tener que volver para el quinto partido": "Esto no ha acabado aquí; queda un partido más. Éste puede ser el último, pero sabemos que (el UCAM) Murcia es un grandísimo equipo. Con todos los respetos a Murcia, espero no volver, está claro", explicó Rudy a Movistar+.

El madridista añadió que "hay muchísimas emociones puestas en el día de hoy porque es posible que éste" sea su "último partido aquí": "Me voy con el sabor de que he hecho un buen trabajo y de que lo he dado todo por este club. El reconocimiento de hoy ha sido algo increíble y me lo llevo a mi vida en general. Estoy agradecido a la gente que me ha ayudado en este camino".

"Para toda la vida"

Sobre el apoyo recibido desde las gradas del WiZink Center, Rudy fue muy claro: "Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos y también derrotas. Creo que tomé la mejor decisión al venir aquí y se lo agradezco a la gente que lo hizo posible, en primer lugar al presidente".

"Espero que la de hoy haya sido una despedida porque espero no tener que volver para el quinto partido. Me llevo esto para toda la vida. Y encima vivirlo con mi familia ha sido algo increíble", apostilló el alero de Palma de Mallorca.

