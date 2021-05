Los Milwaukee Bucks regalan 3.800 vacunas de Pfizer a sus aficionados antes de su partido de la NBA

El estado de Wisconsin, en Estados Unidos, ya ha vacunado a más del 50% de su población. Pero no es suficiente, así que la NBA arrima el hombro. Los Milwaukee Bucks incluyen una dosis de Pzifer con la entrada y 3.800 aficionados se han vacunado

Día de partido en Milwaukee y por primera vez no solo eso: a todos los asistentes del encuentro, les han dado la oportunidad de vacunarse. La iniciativa es fruto del acuerdo entre el ayuntamiento y los Bucks de Milwaukee. Muchos aficionados se han enterado al llegar.

"Me dijeron: 'Queda tiempo para que comience el partido, ¿por qué no te vacunas?'. Y dije: adelante", explica un aficionado. La estrategia es clara: "Queremos llevar las vacunas a donde esté la gente para poder salir adelante lo antes posible", explica Kirsten Johnson, del departamento de Salud de la ciudad norteamericana.

Por eso no solo vacunaban dentro del estadio, también se vacunaba en los aledaños. La campaña ha sido un éxito: se han administrado las 3.800 vacunas que habían disponibles. "No lo hago por mí, es para no arriesgar la vida de mis abuelos", señala un hincha. Y parece que funciona, porque el estado de Wisconsin ya tiene a mas del 50% de su población vacunada.

117-114. Antetokounmpo, con 49 puntos, gana duelo a Durant

El ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo, ya recuperado del esguince en el tobillo derecho que le impidió jugar el viernes contra los Chicago Bulls, este domingo aportó 49 puntos en el triunfo de los Milwaukee Bucks por 117-114 sobre los Brooklyn Nets.

Antetokounmpo, que anotó 21 de 36 tiros de campo, incluidos cuatro triples de ocho intentos, también capturó ocho rebotes, dio cuatro asistencias y puso tres tapones.

Recuerda que en nuestra herramienta de CuentaVacunas puedes comprobar el ritmo de vacunación contra el COVID-19 que se lleva en tu comunidad y compararlo con el resto del mundo.