Isaac Nogués, a un paso de la NBA: "Has jugado a la play con su personaje y ahora te ves tan cerca..."

Fernando Martín Espina fue el pionero en 1985 al ser el primer español en llegar a la NBA. Desde entones, 22 españoles más han seguido sus pasos, llegando alguno a convertise en estrellas de la mejor liga del mundo. Pau Gasol fue el primer jugador no estadounidense en ser nombrado Rookie del Año de la NBA, y después se convirtió en el primer español en jugar un All-Star Game, en llegar a los playoffs y en ganar un anillo de la NBA. Es tal su importancia que en 2024 los Angeles Lakers retiraron su dorsal 16.

¿De la G League a la NBA?

El siguiente español en desembarcar en la mejor liga del mundo quiere ser Isaac Nogués, escolta de 1,96, catalán de 21 años y una de las sensaciones de la NBA G League, la liga de desarrollo de la NBA. Sería el primer español que entra la NBA desde la G League y es que sus números defensivos llaman la atención.

Batió el récord de robos en el mismo encuentro con la cifra de 10, lo que sumado al número de rebotes con los que es capaz de hacerse le ha hecho estar en el quinteto defensivo del año de la liga. "Si alguna franquicia apuesta por mí principalmente va a ser por la defensa, no por otra cosa. Creo que soy de los mejores defensores", asegura. Él mismo sabe perfectamente cuáles son sus cualidades.

Lleva un año en Rip City Remix, filial de Portland, después de llegar desde Peñas Huesca. Lucha por ser uno de los 59 seleccionados en el Draft de esta temporada para seguir el paso de los últimos españoles en conseguirlo, Santi Aldama en 2021 y Juan Núñez en 2024. Algo que jamás se hubiera imaginado: "A principio de año no me lo esperaba, o sea no me lo esperaba en la vida". Eso sí, Nogués es consciente de la dificultad que supone entrar a la NBA: "Por posibilidades hay más posibilidades de que esté en Europa. Si por mi fuera estaría en la NBA".

Quiere mejorar la faceta ofensiva

Aunque es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, sabe que tiene alguna carencia que mejorar: "En la parte ofensiva me faltan cosas, el tiro en mi caso es mi punto más flojo". Llegar a la NBA sería cumplir un sueño que persigue desde niño, lo que le permitiría jugar con sus ídolos: "Te podría decir LeBron, te podría decir Kevin Durant... Has jugado a la play con su personaje y ahora te ves tan cerca...". Un sueño que podría llegar a cumplirse la madrugada del jueves.

