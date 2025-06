Izan Almansa, sancionado un mes por un positivo en cannabis

Izan Almansa, jugador de los Perth Wildcats de la NBL australiana y una de las joyas del basket español, estuvo sancionado un mes, entre abril y mayo tras dar positivo por cannabis en un control antidopaje realizado el pasado 1 de diciembre de 2024. Así lo ha confirmado la Agencia Antidopaje Australiana en un comunicado en el que detalla que se detectó en el organismo del jugador español de 20 años la presencia del metabolito del tetrahidrocannabinol (THC).

"El 1 de diciembre de 2024, el Sr. Almansa arrojó un resultado analítico adverso de una prueba de control de dopaje en competición. La muestra del Sr. Almansa se analizó en el Laboratorio Australiano de Pruebas de Drogas Deportivas, dependiente del Instituto Nacional de Medición, y se detectó la presencia de ácido 11-nor-delta-9-tetrahidrocannabinol-9-carboxílico (metabolito del tetrahidrocannabinol (THC))", informa la Agencia Nacional Antidopaje de Australia.

El THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis, es una sustancia que está incluida en la Clase S8 (Cannabinoides) del Código Mundial Antidopaje y está clasificado como una "sustancia de abuso" en la Lista de Prohibiciones de 2024, según recuerda la Agencia Nacional Antidopaje de Australia.

"En el caso del Sr. Almansa, se cumplieron todos los requisitos para la reducción del período de Inelegibilidad previstos en el artículo 10.2.4.1 de la ANADP. Basketball Australia impuso un período de inelegibilidad de un mes al Sr. Almansa a partir del 7 de abril de 2025. El Sr. Almansa no era elegible para participar en ningún deporte que haya adoptado una política antidopaje conforme al Código Mundial Antidopaje entre el 7 de abril de 2025 y el 6 de mayo de 2025. Tampoco se le permitió competir en una liga profesional no signataria, o en un evento organizado por una organización de eventos a nivel internacional o nacional no signatario", informa la Agencia Nacional Antidopaje de Australia.

Matt Louge, periodista de Fox Sports, ha explicado que Izan Almansa podría tener problemas en su posible elección para el Draft de la NBA por dicha sanción, aunque al haber cumplido ya la sanción podría ser seleccionado. Las previsiones colocan al jugador español en la parte final de la segunda ronda, lo que no le garantizaría su elección por un equipo de la NBA.

Habrá que esperar para ver si el positivo por cannabis de Izan Almansa afecta de forma negativa a sus opciones ara estar entre los 50 elegidos del Draft de la NBA 2025.

