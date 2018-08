Manu Ginobili se plantea su retirada y se reunirá con Popovich para decidir su futuro

La continuidad de Manu Ginobili en el mundo del baloncesto sigue teniendo en vilo a todos los amantes de la NBA.

Ginobili, que ya se retiró de la selección argentina de baloncesto, sigue dudando sobre si continuar un año más en la NBA o dejar definitivamente el deporte al que se ha dedicado toda la vida.

Para tomar esta decisión, Ginobili, a sus cuarenta y un años, ha decidido reunirse con su entrenador de toda la vida en San Antonio Spurs, Gregg Popovich, para hablar con él y tomar una decisión final sobre su carrera profesional en la NBA.

ESPN story on San Antonio's Manu Ginobili meeting soon with Gregg Popovich about his future, considering retirement at 41 years old. https://t.co/yGHvXjNA9z