LeBron James despeja las dudas sobre su futuro: jugará su temporada 21 en la NBA

Las dudas sobre una retirada que el propio LeBron James sembró tras caer en las finales de la Conferencia Oeste frente los Nuggets han quedado resueltas por el jugador de Akron, Aprovechando la gala de los premios ESPY, el ganador e cuatro anillos de la NBA y máximo anotador de la historia de la competición ha aclarado que jugará su temporada número 21 y que su retirada deberá esperar.

"No me importa cuántos puntos meta o lo que pueda o no hacer sobre la cancha. La pregunta de verdad para mí es ésta: '¿Puedo jugar sin mentirle al deporte?'. El día que no le pueda dar al baloncesto todo lo que tengo será el día en el que lo deje. Afortunadamente para vosotros, chicos, ese día no es hoy", explicaba King James.

La estrella de los Lakers se convertirá así en el sexto jugador en la historia de la NBA en disputar 21 temporadas, una lista en la que aparece junto a Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Willis y Vince Carter (éste último tiene el récord absoluto con 22 cursos en la élite).

LeBron James, que cumplirá 39 años en diciembre, aseguró en mayo tras caer en la final del Oeste con los Lakers frente a los Denver Nuggets que tenía "mucho en lo que pensar" en relación a su futuro.

"¡Escuchen! Pueden quererme y sé que algunos de ustedes también me odian. Pero lo único que siempre harán es respetarme y apreciar la forma en que enfoco el baloncesto y lo que le he dado a este juego", concluyó LeBron James su discurso mientras se colocaba una corona imaginaria.