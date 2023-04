Draymond Green, expulsado por pisar de forma brutal a Domantas Sabonis

La serie entre los Sacramento Kings y los Golden State Warriors quedó anoche eclipsada por el injustificable y vergonzoso pisotón de Draymond Green a Domantas Sabonis en el pecho. Una acción que le costó la expulsión al jugador de los Warriors y por la que Sabonis fue sometido a pruebas para descartar cualquier lesión en costillas o pulmones.

"La explicación (que me dieron) fue que le pisé demasiado fuerte", indicó Green tras su antideportiva acción, en un partido en el que los Kings lograron colocarse 2-0 en la eliminatoria ante los actuales campeones de la NBA.

El pisotón de Draymond Green a Sabonis llegó a siete minutos del final, cuando el jugador de los Kings cayó al suelo y agarró una pierna del ala-pívot del equipo de San Francisco. Green no lo dudó y pisó con dureza al lituano en el pecho. Los colegiados revisaron la acción y pitaron una acabó con flagrante de tipo 2 para Green y técnica para Sabonis.

No cesó ahí la polémica y Green se encaró con algunos aficionados y celebró los abucheos que le llegaban desde la grada.

"Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible"

"Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos", comentó Green al referirse a un incidente parecido (sin llegar a una expulsión) que, según aseguró, tuvo lugar en el primer partido con Malik Monk.

"Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos", justificó sobre lo sucedido con Sabonis.

Green criticó además a los árbitros por no haber hecho nada sobre esos agarrones. "Supongo que agarrar del tobillo está bien", ironizó.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, explicó en la cadena ESPN que las pruebas de rayos X que le hicieron los Kings a Sabonis determinaron que no tiene ningún problema en el pecho, aunque el martes realizarán nuevos test como medida de precaución.

"Será interesante ver lo que hará la NBA cuando revisen la jugada"

Por su parte, el técnico de Sacramento, Mike Brown, consideró que la expulsión de Green fue justa. "Era una flagrante tipo 2, por supuesto. Será interesante ver lo que hará la NBA cuando revisen la jugada", aseguró Brown.

Finalmente, Green restó importancia al momento en el que se encaró con algunos espectadores: "Solo me lo estaba pasando bien. Fue un partido divertido con una atmósfera divertida para jugar".

Los Warriors de Stephen Curry, que nunca habían estado con un 2-0 en contra en los playoff, vuelven ahora a San Francisco y lo hacen con la obligación de reaccionar si quieren seguir defendiendo su corona en la NBA.