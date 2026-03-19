Así es el 'jugger', el deporte alternativo que combina rugby y esgrima

Cuando alguien grita 'jugger', empieza la batalla. Cinco contra cinco. Sin balón convencional, sin porterías al uso y con una cuenta atrás que lo condiciona todo. Así arranca cada partido de jugger, un deporte alternativo que poco a poco gana terreno y curiosos en España.

"La gente lo suelen flipar, me dicen ‘¿eso qué es?’ Yo digo que es una mezcla entre rugby y esgrima. Es mixto, de todas las edades, es muy dinámico y cansa mucho", explica Jaime Lozano, presidente del Club Jugger Málaga.

La pelota se llama 'jugg'

El objetivo está claro: introducir la pelota, conocida como 'jugg', en la base del equipo rival. Pero llegar hasta allí no es fácil. El recorrido está lleno de obstáculos: jugadores armados con implementos acolchados y proyectiles que, con solo rozarte, te dejan fuera de la jugada.

Cada contacto tiene consecuencias. Quien es tocado debe retirarse y quedarse quieto temporalmente. Un sistema de penalización que se mide en intervalos marcados por un altavoz se escucha contar durante el juego, en una especie de ritual que regula el ritmo del enfrentamiento. "Si te han dado te quedas quieto y cuando cuentes cinco, te levantas".

Nació en Alemania por una película

El 'jugger' nació en Alemania en los años 90, inspirado en la película 'La sangre de los héroes', y desde entonces ha evolucionado hasta consolidarse como un deporte de equipo con identidad propia. Una disciplina que combina estrategia, resistencia y coordinación.

"Es un deporte de frikis, pero los que más triunfan son deportistas que vienen del fútbol o el baloncesto", apunta Lozano. Y añade una de las claves de su crecimiento: "Gente que está en casa con la tele o la videoconsola… es una manera de sacarles y que hagan deporte".

Entre golpes medidos, carreras y tácticas, el 'jugger' sigue abriéndose paso, como sus jugadores. Y para muchos, lo que empezó como una simple curiosidad ha terminado convirtiéndose en una competición.

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