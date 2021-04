Ariana Sánchez, la número 1 más joven del pádel mundial: "Mi sueño es mantenerme todo el tiempo que pueda"

A sus 23 años es la número 1 más joven de la clasificación del pádel mundial. A Ariana Sánchez no se le ha subido llegar tan alto. Seguirá yendo partido a partido y lo más importante, disfrutando en la pista.

Ariana Sánchez lleva una semana en lo más alto del ranking mundial de pádel con récord incluido: es la más joven en llegar a ese número 1. "Sí, soy la más joven y espero que no me lo quite nadie. Mi sueño es mantenerme todo el tiempo que pueda", confiesa.

Desde muy pequeña le sigue de cerca el que ha sido durante 15 años el mejor del pádel mundial, Fernando Belasteguín, que ahora la entrena y que llegó a la cima de la clasificación con solo 22 años. "Tengo la suerte de que entreno con Bela y compartir muchos momentos con él porque ha sido durante mucho tiempo el número 1", explica Ariana.

Él ha sido durante 15 años número uno de manera consecutiva. Sus consejos le sirven de guía a Ariana. Para él también es una alegría haber conseguido que ella llegue al número 1 y pide paciencia porque "al número 1 le empiezan a reír todas las gracias". "Confío mucho en el entorno profesional y personal de Ari", dice.

Belasteguín también valora la actitud de Ariana, además durante la entrevista, se la ve a ella enfadarse por fallar una bola. Ella tiene las cosas claras: "Lo fácil no es llegar, es mantenerse". Aunque con ese nivel de pádel, mucho no le costará.