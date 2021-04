Fernando Alonso no ha tenido una buena clasificación en el Gran Premio de Emilia Romaña de la Fórmula 1 y ha terminado 15º. El asturiano no ha sacado el mejor provecho de su coche y no ha podido superar la Q2.

Esta vez su compañero Esteban Ocon le venció tanto en la Q1 como en la Q2 (le sacó 4 décimas), el francés se ha adaptado mucho mejor al trazado italiano y Alonso ha querido explicar tras la clasificación las sensaciones que ha tenido en el coche.

"Al final cuando estás en el coche no notas si te falta o no la experiencia con el propio coche o con el equipo; yo me he encontrado bien, el coche iba bien y no he tenido grandes problemas, pero la velocidad estaba ahí...", ha asegurado tras la clasificación.

Felicita a su compañero de equipo

A pesar de que durante la jornada de la F1 del viernes Fernando Alonso no consiguió exprimir el coche, en la clasificación se esperaba que como suele se habitual, el asturiano sacara su varita mágica y sacara un resultado mejor.

Sin embargo, Fernando también ha hecho autocrítica tras el 15º puesto en el GP Emilia Romaña de la Fórmula 1: "No fui lo suficientemente rápido hoy, ni maximicé el rendimiento del coche. Estoy decepcionado con mi resultado y esperemos que todavía podamos conseguir algo mañana. Es difícil adelantar aquí, pero los puntos se dan en carrera, así que veamos cómo lo hacemos".

Además, reconoció el mérito de su compañero: "Por otro lado, Esteban lo hizo bien hoy y mostró que nuestras actualizaciones que trajimos aquí han funcionado bien. En Bahréin, tuve un buen sábado y un mal domingo, así que espero que eso se revierta mañana".