La modelo, bailarina y apneísta canaria Ariadna Hafez ha realizado su reto más increíble: grabar un tango bajo el agua. Unas 600 inmersiones en cinco días de ensayo, un minuto y medio bajo el agua por cada captura (entre buceo, baile y ascenso).

"Dos minutos cada inversión entre que bajas, subes y haces la coreografía. Se grabó en apnea, sin ayuda de oxígeno", explica a Antena 3 Deportes. Todo sin botella ni máscara y en la piscina 'Y40', cerca de Padua en Italia, una de las más profundas del mundo (40 metros).

"Hay una luz en forma de cenital, a más de 30º, con cloro... Después de tantos días tenía los ojos al rojo vivo. Es lo más complicado que yo he hecho a día de hoy", ha aseverado.

Su pasión por el mundo submarino viene desde que era una niña: "Me he sentido muy cómoda debajo del agua, mi padre y mi hermano hacían pesca submarina y yo me metía con ellos en el mar".

Pero el cortometraje 'Casiopea', acuático, hace dos años, le cambia la vida bajo el agua: "A partir de ahí el mar se convirtió en algo fundamental", señala.

Y desde entonces es donde más feliz se siente, ejerciendo su profesión de modelo, sincronizando su cuerpo con el entorno o buceando en compañía: "Tiburones, rayas, delfines, ballenas...".

La mala fama de los tiburones

Son los escualos lo que más le ha marcado. Para ella, los grandes incomprendidos: "Tienen una mala fama que no les corresponde".

Pero para conseguir todo esto, hace falta mucha preparación. Control total de cuerpo y mente: "Hay que encontrar la completa calma debajo del agua y tener mucho control del cuerpo".

Y gracias a eso aguanta sin respirar cuatro minutos en estático. Si es con movimiento puede llegar a los dos minutos.