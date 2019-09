El surf vuelve a ser ejemplo de como las mujeres han sufrido discriminación por el mero hecho de pertenecer al género femenino. Mar Eizaguirre, una de las pioneras del surf en España, recuerda como era su deporte en aquella época.

"Cuando yo empecé el panorama de surf femenino era inexistente prácticamente. Esos campeonatos de chicas eran con los jueces, una cervecita...a ver cuál era el culo más bonito. Hemos sido invisibles", confiesa Mar Eizaguirre, referente del surf en España.

El documental 'Glassy' trata de recrear la historia de las mujeres dentro del surf y su autora, Leire Garmendia no daba crédito a lo que fue descubriendo a medida que avanzaba en su proyecto: "No me esperaba que el pasado fuese así. Sabía que era duro, pero no tanto. Cuando la entrevisté, yo flipé... Pensé: el pasado hay que conocerlo tal y como es", asegura.

"Los jueces eran muy machistas", continúa Eizaguirre, "juzgaban por nuestro cuerpo. Nos seguían considerando como mujeres objeto".

Como en prácticamente todos los deportes, la figura de la mujer ha avanzado, a pesar de tener todo en contra: "Eso es impensable hoy en día. Los jueces son totalmente profesionales", confirma Carlos García, Presidente de la Federación española de surf.

Lo que las surferas de antes y de ahora quieren pensar es "que se ha superado", aunque todavía no se ha alcanzado la igualdad: "Es un deporte que está sexualizado. A las mujeres se les pide tener un pack: que tenga buena imagen, buen surf...mientras que a los chicos no se les pide el pack completo".

Un pequeño avance fue que el año pasado, hombres y mujeres, pasaron a cobrar lo mismo.