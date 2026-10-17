Más de mil docentes consolidan el encuentro educativo Mentes AMI

La educación emocional, el pensamiento crítico, los riesgos de las redes sociales y la inteligencia artificial en las aulas han sido los pilares del quinto encuentro "Mentes AMI". El encuentro ha reunido a más de mil docentes de forma presencial, y ha podido seguirse a través de la retransmisión en atresplayer y mentesami.org.

Javier Bardají, CEO de Atresmedia y patrono de la Fundación Atresmedia, ha destacado el papel insustituible de los docentes ante los nuevos desafíos educativos y digitales: "La inteligencia artificial puede generar textos, imágenes o respuestas en segundos. Pero no puede sustituir al profesor que conoce a sus alumnos ni enseñarles algo tan esencial como aprender a pensar por sí mismos". Al inaugurar la entrega de premios ha recordado que si "hablamos de educación, hablamos de futuro, de nuestros hijos y de los jóvenes que se encontrarán con muchas oportunidades pero también con desafíos".

Asimismo, ha reivindicado la labor de los docentes en la formación de jóvenes capaces de analizar la información y contrastar fuentes:"Porque sois quienes enseñáis a los jóvenes a hacerse preguntas, a contrastar fuentes, a proteger su privacidad y a comprender los intereses que hay detrás de cada contenido que consumen. Porque una información veraz requiere de ciudadanos que sean capaces de discernir y conscientes del valor de la verdad. Por eso hoy es un día para reivindicar vuestro trabajo".

Cuatro premiados

Los ganadores de los Premios Mentes AMI 2026, elegidos entre más de 280 proyectos: 'Ampliando horizontes', en Pensamiento Crítico; 'Yo soy IES, tú eres IES', en Valores y Convivencia; 'Hackathon IA: Conversaciones con el Quijote', en Competencia Digital; y ‘Little Filmmakers’, en Creatividad Audiovisual Responsable. En cada apartado ha habido tres finalistas en un acto presentado por los periodistas Marina Valdés (La Sexta) y Javier Gallego (Antena 3 Noticias).

El evento, celebrado en Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid), ha reunido a los profesionales de la educación en una jornada centrada en los principales desafíos a los que se enfrenta hoy el profesorado. Mentes AMI se ha convertido así en una cita anual de referencia para la comunidad educativa, con un programa que cada año combina la reflexión sobre los retos educativos del momento con propuestas prácticas para el aula.

Referentes del sector

La primera ponencia ha estado dedicada al valor de la educación emocional y a su importancia en la era digital. Mar Romera, maestra, pedagoga y experta en educación emocional, ha abordado el papel de las emociones en el aprendizaje y en el desarrollo del alumnado. El pensamiento crítico ha centrado la siguiente mesa, en la que Cristian Ruiz, Fina Paulos Lareo, Óscar Manuel Rey y Ángel Luis González, docentes reconocidos por sus buenas prácticas educativas, han compartido experiencias y propuestas para fomentar en el aula la capacidad de analizar, reflexionar y construir un criterio propio. A continuación, Víctor Gay Zaragoza, escritor, profesor y consultor, y director del Storytelling Innovation Lab de IE University, ha ofrecido claves para conectar con el alumnado de hoy a través de la comunicación.

Los riesgos asociados a la autoexposición de los alumnos en redes sociales han protagonizado una mesa redonda en la que Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children; el capitán Daniel Moreno, jefe del EMUME Central de la Guardia Civil; y Silvia Álava, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, escritora, divulgadora científica y profesora universitaria, han analizado los desafíos que plantea la exposición de los menores en redes sociales y cómo comprender y prevenir sus riesgos desde el aula.

La inteligencia artificial y su impacto en la educación han centrado las siguientes intervenciones. Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, ha reflexionado sobre qué aspectos de la IA deben permanecer y cuáles necesitan cambiar. Por su parte, Laura Caldas, profesora y cofundadora de Kumubox, ha presentado propuestas prácticas para incorporar la inteligencia artificial al trabajo en el aula mediante herramientas y recursos de aplicación educativa.

La importancia de despertar la curiosidad y cultivar la reflexión desde las etapas infantiles ha sido el eje de la ponencia de Angélica Sátiro, pedagoga, educadora y escritora, y directora de la Casa Creativa. Por último, Maga Pixelskaya, presentadora de televisión y podcaster, ha abordado el potencial del pódcast como herramienta educativa y ha compartido claves para poner en marcha este formato con el alumnado. El encuentro ha concluido con una emotiva actuación que, a través de una historia creada con la técnica Sand Art, ha rendido homenaje al papel de los docentes en la vida de niños, niñas y jóvenes, y ha reconocido su labor diaria en las aulas.

La jornada ha contado con la presencia de representantes del Grupo Atresmedia, la Fundación Atresmedia y las entidades colaboradoras. Por parte de Atresmedia y la Fundación Atresmedia, han asistido Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia y patrono de la Fundación Atresmedia; Almudena Martorell, miembro del Consejo de Administración de Atresmedia y patrona de la Fundación Atresmedia; Patricia Pérez, directora general corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; y Susana Gato, directora de Sostenibilidad de Atresmedia y directora adjunta de la Fundación Atresmedia.

En representación de las entidades colaboradoras, han asistido Segundo Píriz, rector de UNIE Universidad, y Raquel González, directora de UNIE Universidad; Octavio Dapena, gerente de EGEDA y director de Platino EDUCA, y Rafael Sánchez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de EGEDA; y Rocío Moreno, responsable de Estrategias Digitales de EduCaixa.