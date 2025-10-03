Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vanesa Martín prepara su 'Maldita Mudanza': "Camilo me saca mi versión más auténtica"

Una fusión de talento y culturas que no pasa desapercibida. El dúo entre Vanesa Martín y Camilo ya es una realidad. En Antena 3 Noticias hablamos con la artista malagueña horas antes de su concierto en el Movistar Arena, una cita que la mantiene inquieta, nerviosa y con ganas, y donde confiesa que "habrá sorpresas".

Vanesa Martín nos abre las puertas de 'Casa Mía'

Vanesa Martín no necesita carta de presentación. La artista malagueña, después de girar con 'Casa Mía' durante este verano, se encuentra plena, feliz e ilusionada tras la acogida de esta nueva gira. "Casa Mía está consiguiendo superar mi expectativa cada noche de concierto, con creces. Es un viaje cargado de emociones de todo tipo".

Este sábado volverá a subirse al escenario del Movistar Arena de Madrid, una cita que la mantiene nerviosa, inquieta, con adrenalina y ganas de reencontrarse con su público y con 'colegas' de la industria. "Quiero que sea una noche inolvidable, quiero poner ese Movistar Arena boca abajo, voy a hacer cosas que la gente no se espera de mí, vamos a disfrutarlo. 'Casa Mía' va a estar abierta, iluminada y dispuesta a recibir como buena anfitriona a quien quiera acercarse", confiesa con la misma ilusión que aquellas primeras veces.

Y sí, al escuchar las canciones de esta 'Casa Mía', nos encontramos con una Vanesa Martín más arriesgada, aunque sin perder en ningún momento su identidad. "Me he fusionado con otras raíces de otros países que me nutren", señala.

Si hablamos de fusiones, hablemos de 'Maldita Mudanza'. Vanesa Martín y Camilo protagonizan uno de los dúos del año. Una canción compuesta en una tarde de inspiración compartida, el resultado de una química inmediata que da lugar a un tema cargado de sensibilidad.

"Conocí a Camilo hace muchos años, me mandaron su cover de 'Polvo de mariposas', ahí le puse el foco. Hace unos meses coincidimos en Miami y de repente conectamos, nos dimos cuenta de que los dos éramos ese 'nómada indomable'. Él me hace sentir muy cómoda, muy yo, muy auténtica".

Con esta unión musical, esperada para muchos, Vanesa Martín demuestra una vez más su habilidad para renovarse sin renunciar a la esencia que la ha convertido en una de las artistas más admiradas de la música en español, mientras que Camilo imprime su estilo inconfundible, aportando frescura y complicidad a un tema que nace con vocación de emocionar.

Embajadora de 'Ayuda en acción'

Además de atravesar un momento dulce en lo profesional, Vanesa Martín se muestra orgullosa de aportar su granito de arena siendo embajadora de 'Ayuda en acción' y dar voz al proyecto "En su oportunidad estás tú" para impulsar oportunidades reales para niñas, niños y jóvenes". Siente que necesita acercar esa realidad a la gente para "remover conciencias".

"Es de los proyectos más especiales y que más orgullosa me siento. En este caso esta campaña es para darle la oportunidad a niños y jóvenes de estudiar y de encontrar un empleo digno. Les dan herramientas para que se sostengan. 'Ayuda en acción' hace esa labor de campo. Es indispensable que los niños y los jóvenes tengan acceso a educación, a cubrir sus necesidades básicas y a un futuro favorable".

Nos vamos de viaje emocional con Vanesa Martín como embajadora y anfitriona. Deseos, sueños, reflexiones, búsquedas... Todo tiene cabida en 'Casa Mía. ¿Te unes al viaje?

