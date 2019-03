Tricicle presentan su último espectáculo: "Saltamos de sketch en sketch convertidos en Bits"

Joan Gràcia (1957), Paco Mir (1957) y Carles Sans (1955) han presentado en el Teatro Compac Gran Vía, su casa en los últimos años, la propuesta que sucede a 'Garrick', estrenado hace cinco años, y con la que estarán en Madrid varios meses "intentando que la gente se olvide de la crisis".

"Somos realistas y queremos hacerlo a tope, no a medias, y todo tiene un límite. Empezamos hace 32 años y la explotación de cada uno de los siete espectáculos anteriores nos ha llevado entre 2 y 4 años. Eso a nosotros, que hacemos teatro gestual, no de tresillo ni tranquilo, nos demanda una energía que no sabemos si tendremos dentro de cuatro o cinco años", ha explicado Sans.

Por eso, y porque han sido "muchos años de viajes, hoteles y de ver crecer a los hijos de lejos", tienen decidido que 'Bits' sea la última propuesta protagonizada por ellos, aunque seguirán dirigiendo y creando espectáculos para otros, como también han hecho hasta ahora.

"Marcel Marceau -el célebre mimo francés- se retiró con 80 años, pero nosotros no somos él. Además, puede que encontremos a unos 'tricicle' más jóvenes y muy guapos, que se parezcan a nosotros, para sustituirnos", ha bromeado Gràcia.

'Bits' es, según Mir, un espectáculo más que binario "trinario", 15 escenas o sketch en las que juegan con la idea de unidades mínimas de información que tienen que viajar vertiginosamente desde el macrordenador -18 pantallas- situado en el fondo del escenario al mundo analógico, es decir, a ellos mismos y a su mímica.