Travolta y Newton-John bailan juntos de nuevo en el videoclip de 'I Think You Might Like It'

35 AÑOS DESPUÉS DE GREASE

Han pasado 35 años desde que se estrenara 'Grease', la película que encumbró a John Travolta y Olivia Newton-John. Ahora se han vuelto a juntar para grabar un disco benéfico de canciones navideñas del que ya podemos disfrutar del videoclip de 'I Think You Might Like It'. En el se les ve bailar de nuevo en un claro homenaje al clásico 'You're The One That I Want'.