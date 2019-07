Hasta hace unos meses el nombre de Don Patricio no sonaba en las principales listas de éxitos musicales pero desde el lanzamiento de su canción 'Contando Lunares' muchos no se pueden sacar de la cabeza el estribillo "vente vacila un poquito que aunque yo me haga el loquito me encanta y lo sabes".

Ahora, el cantante sacará un nuevo single con Lola Indigo. La primera expulsada de Operación Triunfo 2017 no para de cosechar éxitos desde que lanzó su single 'Yo ya no quiero ná'.

La canción se va a llamar 'Lola Bunny' y saldrá el próximo 31 de julio. La noticia fue hecha pública por ambos cantantes el pasado 16 de julio, durante Los 40 Summer Life.

Todo apunta a que la pareja se ha inspirado en la película de animación 'Space Jam'.