Este miércoles Lola Indigo ha presentado junto a Don Patricio el single 'Lola Bunny'. La noticia fue hecha pública por ambos cantantes el pasado 16 de julio, durante Los 40 Summer Life.

Las redes sociales se han llenado de reacciones a Lola Bunny y en pocas horas ha sumado 300.000 visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en número uno de tendencias.

Hasta hace unos meses el nombre de Don Patricio no sonaba en las principales listas de éxitos musicales pero desde el lanzamiento de su canción 'Contando Lunares' muchos no se pueden sacar de la cabeza el estribillo "vente vacila un poquito que aunque yo me haga el loquito me encanta y lo sabes".