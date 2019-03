En Navidad se vende la mitad de los jamones del año

Es ahora, en período navideño, cuando el sector cárnico vende la mitad de la producción total de jamones, o lo que es lo mismo 23 millones de jamones. Alemania, Francia y Portugal son los principales destinatarios de nuestros jamones, cuyas exportaciones han aumentado cerca de un 25%.

El bolsillo de los españoles se inclina por el jamón serrano, que en los últimos seis meses ha aumentado sus ventas en más de un 15%. El ibérico, debido a su precio, tiene ahora más demanda en el extranjero. "En los últimos cinco años el precio del jamón ibérico se ha mantenido pero las ventas no han aumentado, eso quiere decir que la demanda es menor", nos cuenta Enrique Tomás, productor de jamones.

Si se opta por el ibérico, los expertos nos recomienda fijarnos primero en su aspecto exterior. Consumir 200 gramos a diario para que no pierda jugosidad, no tapar con la grasa para no alterar el sabor, utilizar mejor un paño poroso....son algunos consejos para mantenerlo.