The Strokes, Arctic Monkeys y Arcade Fire abarrotan el FIB más multitudinario

Uno de los carteles más potentes que ha tenido nunca el FIB provocó la mayor asistencia de toda su historia, nada menos que 200.000 personas pasarón por el festival durante sus cuatro días inundando las playa de Benicassim y los conciertos. Desde los primeros más tranquilos con Russian Red y Julieta Venegas el jueves hasta las 50.000 personas que abarrotarón el nescenario Maravillas el sabado para ver a Arctic Monkeys o las más de 30.000 que coreaban el domingo a los Arcade Fire.

El primer día sorprendió Julieta Venegas, una cantante que muchos piensan como comercial pero cuya música tiene mucha más elaboración de la que parece, con su acordeon y sus canciones más conocidas conquisto a los miles que fuimos a verla al escenario fiberfib.com. Ese mismo jueves en el escenario principal Mike Skinner, el rapero británico The Streets se despedía de los escenarios y las hordas de ingleses coreaban cantaban apasionados cada uno de sus éxitos mientras que los españoles no tan familiarizados con su música disfrutabamos del espectáculo.

El segundo día The Strokes sonaron muy correctos pero no convencieron en un concierto con muy buen sonido pero falto de energía por parte de los neoyorquinos. Antés Brandon Flowers había conseguido que emocionar al público con la revisión de varios temazos de The Killers y los sonidos pop de las canciones de su disco en solitario. Esa noche la fiesta la pusieron Friendly Fires y su mezcla de música disco con funk y pop que enloqueció a los que bailaban a las tres de la mañana.

Arctic Monkeys coronaron el tercer día del festival, en el que primero subieron al escenario Mumford and Sons y su curiosa apuesta de folk frenético, canciones de su primer disco que cantaban sin parar los fans británicos como los españoles. Después hora y media de puro rock a cargo de Alex Turner y sus Arctic Monkeys, estos chavales de Sheffield con apenas 25 años cantaron uno de tras de otro todos sus éxitos mezclandolos con las canciones de su nuevo disco 'Suck It And See'. Ya en la madrugada Primal Scream firmaba el que para muchos fue el mejor concierto del festival, una revisión de su obra maestra 'Screamadelica'.

El domingo el festival se despidió con la calma eléctrica de Portishead y la energía frenética de los Arcade Fire. Beth Gibbons ponía el sonido intimista con sus baladas de Trip Hop y Win Butler el resto de los Arcade Fire sonaban épicos para despedir está diecisite edición del Festival Internacional de Benicassim.