Termina la visita de Julia Roberts al Festival de San Sebastián

Últimos autógrafos, últimas sonrisas y últimos aplausos. Así se despidió la eterna novia de América, y por unas horas, de San Sebastián, Julia Roberts. Recibió el premio Donostia de la mano de su compañero Javier Bardem.

La protagonista de "Pretty Woman" se metió a la parroquia en el bolsillo. "Esta es la ciudad más entusiasta en la que he estado nunca" confesó la actriz.

Después se despidió con una cita anónima: "Un método para esculpir a un elefante es coger un enorme bloque de mármol e ir quitando lo que sobra" y añadió "esta noche he notado que me he quitado todo lo que me sobraba".

Tras la ida de la actriz, el festival de San Sebastián vuelve a la normalidad. Las siguientes películas protagonistas son la Española "Elisa k" y la sueca "A casa por navidad"