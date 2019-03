¿Coldplay también plagio en el videoclip?

Ya hubo polémica con el tema. 'Every Teardrop is a Waterfall', lo último de Coldplay, sonaba 'demasiado cercano' a aquel 'Ritmo de la noche' que tanto nos hizo bailar hace ya unos cuantos años. Ellos, en cambio, se defendieron diciendo que se habían inspirado en el tema original del músico australiano Peter Allen 'I go to Rio'.

Ahora, llega el videoclip de ese tema. Y aunque todavía no circula ninguna noticia al respecto, lo cierto es que hay dos o tres escenas 'sospechosamente' parecidas a un spot televisivo que anunciaba una marca de televisores, y a otro que publicita una marca de coches.

En las imágenes, se ve al cuarteto plagado de manchas de pintura, luces psicodélicas y graffiti.