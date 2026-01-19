'Cántico del Sol', el libro de Joan Miró presentado en Barcelona: "Es un libro joya, una pieza única y exclusiva"

'Cántico del sol' es el libro "más especial de mi abuelo", explica Joan Punyet Miró, nieto del artista y que ha sido el encargado de mostrar la obra en un acto en la Fundación Miró, en Barcelona. Acompañado de Marc Buil, director general de Artika y de Marko Daniel, Director de la Fundación Joan Miró, han destapado el libro “una obra de arte en la que Miró ilustra el poema de Sant Francisco de Asís y que se presenta en una edición exclusiva y renovada", respecto a la presentada en 1975, y que además, es limitada con solo 2.998 ejemplares, que se han cuidado con mimo y que reúne 33 láminas.

Un libro "que es una obra de arte"

El libro reúne la historia de dos artistas "separados por 8 siglos de historia. Para Joan Punyet, "este libro es la mejor publicación de mi abuelo" porque "une la universalidad cósmica de un poeta tan importante como San Francisco de Asís y la obra artística de color de mi abuelo". Punyet añade que "Sant Francisco de Asís es un poeta italiano que se junta con la fuerza cromática de Joan Miró, además ambos artistas sienten una adoración por Cristo". Se juntan, asegura, "dos fuerzas creativas y de gran fuerza espiritual".

Cada ejemplar "una obra de arte"

La realización del proyecto ha sido muy delicada y respetuosa. La obra se presenta en un estuche que recrea en volumen el grabado número 20 de la serie del Cántico del Sol. Está concebida a partir de la serie homónima 'Cántico del Sol', una de las series de grabados más completas, universales y espirituales que el artista realizó en el momento más maduro de su carrera y que supone la materialización contemporánea de un clásico del arte universal.

La edición exclusiva y limitada de 2.998 ejemplares reúne 33 láminas que reproducen fielmente los grabados de Joan Miró inspirados en el poema Cántico de las criaturas (1225), de San Francisco de Asís, texto en el que el artista encontró un reflejo espiritual de su relación con la naturaleza y con los elementos esenciales de la vida.

La obra es fruto de la colaboración directa con la Successió Miró de Palma, y coincide con una triple efeméride de especial relevancia cultural: los 50 años de la creación de la serie original de Miró (1975), los 50 años de la inauguración de la Fundació Joan Miró y los 800 años del poema franciscano, en los que la serie está inspirada.

